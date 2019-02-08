Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 фев 2019|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  66.02
 

Происшествия | В Белинском районе с крыши одной фуры на лобовое стекло другой упала льдина

08.02.2019|10:46
Печать

В четверг, 7 февраля, в Белинском районе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов.

По предварительной информации, в 14:50 на 185-м километре трассы Тамбов – Пенза с крыши полуприцепа автомобиля Iveco, которым управлял 43-летний мужчина, на лобовое стекло встречной фуры марки Scania упала льдина.

В результате 32-летний водитель Scania получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

0
0
0
0
 
Гость|08.02.2019 10:58|

Судьба...

Гость|08.02.2019 11:07|

Кое как прочитал заголовок!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!