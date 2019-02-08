08.02.2019 | 10:46

В четверг, 7 февраля, в Белинском районе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов.

По предварительной информации, в 14:50 на 185-м километре трассы Тамбов – Пенза с крыши полуприцепа автомобиля Iveco, которым управлял 43-летний мужчина, на лобовое стекло встречной фуры марки Scania упала льдина.

В результате 32-летний водитель Scania получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.