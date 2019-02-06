06.02.2019 | 09:42

Горожанин Дмитрий Сухов пытается привлечь внимание общественности к инциденту в тренажерном зале теннисного центра «Виктория», произошедшему 4 января. Около 18:30 там напали на его брата.

«Начало нового года в моей семье чуть было не обратилось трагедией. На моего родного брата было совершено нападение с целью убийства. Конфликт с нападавшим произошел еще год назад и со стороны моего брата не выходил за рамки «устного изложения своей точки зрения», и в течение всего года брат не видел нападавшего и не вступал с ним в разговор, так же как и в тот день. Поэтому случившееся стало полной неожиданностью. Только по счастливой случайности брат увидел нападающего в последний момент и сумел увернуться от удара по голове. Все подробности произошедшего вы увидите на фото и видео с места происшествия. Нападавшим является сотрудник охраны», - написал Дмитрий Сухов в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 5 февраля.

На видео запечатлено, как на занимавшегося на тренажере пензенца набрасывается мужчина с саперной лопаткой в руке. Начинается драка, в итоге жертва нападения справляется с агрессором.

Дмитрий Сухов возмущен тем, что дознаватели 2-го отдела полиции не увидели в действиях нападавшего состава преступления. Аналогичный ответ 5 февраля ему дали в прокуратуре.

«Друзья, прошу помощи в распространении этой информации ради восстановления справедливости и нашей безопасности. Возможно, эту информацию увидят хорошие люди, и наши органы правопорядка разрешат ситуацию по закону. Берегите себя», - резюмировал Дмитрий Сухов.