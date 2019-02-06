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Происшествия | Пензенца избили саперной лопаткой в тренажерном зале

06.02.2019|09:42
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Горожанин Дмитрий Сухов пытается привлечь внимание общественности к инциденту в тренажерном зале теннисного центра «Виктория», произошедшему 4 января. Около 18:30 там напали на его брата.

«Начало нового года в моей семье чуть было не обратилось трагедией. На моего родного брата было совершено нападение с целью убийства. Конфликт с нападавшим произошел еще год назад и со стороны моего брата не выходил за рамки «устного изложения своей точки зрения», и в течение всего года брат не видел нападавшего и не вступал с ним в разговор, так же как и в тот день. Поэтому случившееся стало полной неожиданностью. Только по счастливой случайности брат увидел нападающего в последний момент и сумел увернуться от удара по голове. Все подробности произошедшего вы увидите на фото и видео с места происшествия. Нападавшим является сотрудник охраны», - написал Дмитрий Сухов в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 5 февраля.

На видео запечатлено, как на занимавшегося на тренажере пензенца набрасывается мужчина с саперной лопаткой в руке. Начинается драка, в итоге жертва нападения справляется с агрессором.

Дмитрий Сухов возмущен тем, что дознаватели 2-го отдела полиции не увидели в действиях нападавшего состава преступления. Аналогичный ответ 5 февраля ему дали в прокуратуре.

«Друзья, прошу помощи в распространении этой информации ради восстановления справедливости и нашей безопасности. Возможно, эту информацию увидят хорошие люди, и наши органы правопорядка разрешат ситуацию по закону. Берегите себя», - резюмировал Дмитрий Сухов.

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Гость|06.02.2019 09:58|

Однозначно статья упырю.

Гость|06.02.2019 10:01|

То что на нападающего надо заявление писать, это однозначно!!!!!

Гость|06.02.2019 10:02|

Да... только в России они нихрена не видят пока трупа не будет.... у меня друга охранники отдубасили в «брависсимо» весь синий лежал с разорванным ухом.. ему менты тоже сказали что камер нет значит доказать что именно они били нельзя и типа пока парень... вот если б его убили то да и без камер их нашли бы!!!

Гость|06.02.2019 10:02|

Что твориться,этот сотрудник охраны совсем что ли не боится ни кого,и ничего?,ведь наверняка знает,что установлены камеры слежения,и все равно делает свое черное дело...А если бы,и вправду убил человека?И как можно посчитать,что состава преступления нет?Когда же будет считаться,что есть за ,что привлечь нападавшего.когда ужу человека убьют что ли?

Гость|06.02.2019 10:16|

менты совсем охерели-работать не хотят шлют одни отписки

Гость|06.02.2019 10:19|

Гость писал(a):

менты совсем охерели-работать не хотят шлют одни отписки
Какое руководство такие и сотрудники.

Гость|06.02.2019 10:19|

Обращаюсь к двум парням свидетелям инцидента,- вы два ушлепка, две мыши конченный!!! Знайте и живите с этим, надеюсь вы увидите это сообщение!трусы!

Имя: Гость
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