06.02.2019 | 12:54

В среду, 6 февраля, на улице Кураева, перед ее пересечением с Володарского, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Актуально на 11:20», - написал очевидец последствий ДТП Алексей Гирин.

На опубликованных снимках видно, что столкнулись автомобили Suzuki и «Лада», по всей видимости, ехавшие друг за другом. Отечественная машина получила серьезные механические повреждения: от удара смяло переднюю часть.

Никто из людей в аварии, скорее всего, не пострадал. «Информация о данном происшествии в дежурную часть не поступала», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром того же дня ДТП в Ахунах стало причиной транспортного затора. Там дорогу не поделили два легковых автомобиля - Ford Fusion и «Лада-Калина».