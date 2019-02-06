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Происшествия | На улице Кураева в Пензе Suzuki и «Лада» не поделили дорогу

06.02.2019|12:54
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В среду, 6 февраля, на улице Кураева, перед ее пересечением с Володарского, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Актуально на 11:20», - написал очевидец последствий ДТП Алексей Гирин.

На опубликованных снимках видно, что столкнулись автомобили Suzuki и «Лада», по всей видимости, ехавшие друг за другом. Отечественная машина получила серьезные механические повреждения: от удара смяло переднюю часть.

Никто из людей в аварии, скорее всего, не пострадал. «Информация о данном происшествии в дежурную часть не поступала», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром того же дня ДТП в Ахунах стало причиной транспортного затора. Там дорогу не поделили два легковых автомобиля - Ford Fusion и «Лада-Калина».

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Гость|06.02.2019 13:09|

Чувак, купи себе Алмаг-01 и проделай пару процедур на своей башке.

Гость|06.02.2019 13:12|

А че они делили ее? Дорогу ту? Она же не их собственность.

Имя: Гость
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