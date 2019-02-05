05.02.2019 | 13:31

Полиция разыскивает 15-летнюю Анастасию Кузину, которая 21 января ушла из дома, расположенного в селе Большая Елань Пензенского района, и до сих пор не вернулась.

«Заявление о пропаже девочки поступило от матери 28 января», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На вид пропавшей 15 лет, рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые ниже плеч, глаза серые. В день исчезновения на ней была черная куртка-пуховик, кроссовки того же цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 59-93-02, 59-93-19, 36-06-78 или 02.