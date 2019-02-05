Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|14:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.91  |  $  65.57

Происшествия | В Пензенском районе две недели назад пропала 15-летняя девочка-подросток

05.02.2019|13:31
Печать

Полиция разыскивает 15-летнюю Анастасию Кузину, которая 21 января ушла из дома, расположенного в селе Большая Елань Пензенского района, и до сих пор не вернулась.

«Заявление о пропаже девочки поступило от матери 28 января», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На вид пропавшей 15 лет, рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые ниже плеч, глаза серые. В день исчезновения на ней была черная куртка-пуховик, кроссовки того же цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 59-93-02, 59-93-19, 36-06-78 или 02.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 14:04|

кого можно найти по такой новости? Может быть фотографию приложить, не?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!