Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|10:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  75.06  |  $  65.59

Происшествия | В горящем автосалоне в Пензе удалось избежать взрыва

05.02.2019|10:14
Печать

Пожару в автосалоне «Клаксон» на улице Автономной присвоена вторая степень сложности. В здании хранились горючие материалы - масла и бензины, поэтому мог произойти взрыв, однако его удалось избежать. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила очевидица происшествия.

По ее словам, в салоне загорелись 35 машин, как новых, так и б/у; еще 5 удалось вытащить. У здания частично обрушилась крыша. Движение по улице Тарханова перекрыто.

Причины возгорания пока не установлены.

Здание автосалона загорелось утром во вторник, 5 февраля. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 8:25. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, которые локализовали возгорание на площади 500 кв. м и продолжают его ликвидацию.

Источник — фото: vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 10:30|

penzainform.ru писал(a):

В здании хранились горючие материалы - масла и бензины
Это шедевр.

Гость|05.02.2019 10:33|

БЕНЗИНЫ-это звучит !!

Гость|05.02.2019 10:44|

МЫШКА ПРОВОДКУ ПЕРЕГРЫЗЛА В ОДНОЙ ИЗ МАШИН И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ, КЛЕМЫ НАДО СНИМАТЬ

Гость|05.02.2019 10:46|

Бензины!!!!! Ахахахахахаххах, ржем всей работой

Гость|05.02.2019 10:48|

Бензины!!!!! Ахахахахахаххах, ржем всей работой

Напалм!!!! Плачем всей страной!!!

Гость|05.02.2019 10:49|

Что за дурачок раскудахтался как курица?

Гость|05.02.2019 10:51|

Очнись. Ты забыл, что ты уже три года как петух.

Гость|05.02.2019 10:52|

Для Русеева это не убыки

Гость|05.02.2019 10:55|

а причем тут Русеев?..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!