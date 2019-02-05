05.02.2019 | 10:14

Пожару в автосалоне «Клаксон» на улице Автономной присвоена вторая степень сложности. В здании хранились горючие материалы - масла и бензины, поэтому мог произойти взрыв, однако его удалось избежать. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила очевидица происшествия.

По ее словам, в салоне загорелись 35 машин, как новых, так и б/у; еще 5 удалось вытащить. У здания частично обрушилась крыша. Движение по улице Тарханова перекрыто.

Причины возгорания пока не установлены.

Здание автосалона загорелось утром во вторник, 5 февраля. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 8:25. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, которые локализовали возгорание на площади 500 кв. м и продолжают его ликвидацию.