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Происшествия | Цирковая обезьяна пензенского шапито покусала двухлетнюю девочку

05.02.2019|17:50
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В городе Юже Ивановской области обезьяна, выступающая в пензенском цирке-шапито, покусала двухлетнюю девочку. Инцидент имел место в субботу, 2 февраля.

Ребенок вместе с родителями был в местном Доме культуры, где проходило представление гастролирующего цирка.

«По окончании выступления зрителям было предложено сфотографироваться с обезьяной. Девочку посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами ее голову и укусила несколько раз за лицо», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Ребенка положили в областную детскую клиническую больницу. Ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

«Действиям владельца обезьяны будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - пояснили в СУ СК РФ по Ивановской области.

На местном портале IvanovoNews уточняется, что цирк принадлежит частному предпринимателю, который зарегистрирован в Пензе. В Юже он давал представление впервые.

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Гость|05.02.2019 18:38|

Сколько же лет этот цирк ещё будет мыкаться по Расее-матушке пока ему новое здание в Пензе построят?! Вот уже и обезьяны одичали от кочевого образа жизни

Имя: Гость
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