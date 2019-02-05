В городе Юже Ивановской области обезьяна, выступающая в пензенском цирке-шапито, покусала двухлетнюю девочку. Инцидент имел место в субботу, 2 февраля.
Ребенок вместе с родителями был в местном Доме культуры, где проходило представление гастролирующего цирка.
«По окончании выступления зрителям было предложено сфотографироваться с обезьяной. Девочку посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами ее голову и укусила несколько раз за лицо», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.
Ребенка положили в областную детскую клиническую больницу. Ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
«Действиям владельца обезьяны будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - пояснили в СУ СК РФ по Ивановской области.
На местном портале IvanovoNews уточняется, что цирк принадлежит частному предпринимателю, который зарегистрирован в Пензе. В Юже он давал представление впервые.
Сколько же лет этот цирк ещё будет мыкаться по Расее-матушке пока ему новое здание в Пензе построят?! Вот уже и обезьяны одичали от кочевого образа жизни