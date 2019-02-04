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Происшествия | В поселке Ахуны на трех улицах введен карантин по бешенству

04.02.2019|17:34
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Сразу три улицы в Ахунах (Дачная, Мечникова и Дачный переулок) объявлены неблагополучными: на них на два месяца введен карантин по бешенству.

Губернатором подписано постановление о введении ограничительных мероприятий в поселке. Там в одном из дворов проживал больной кот Уголек. Его хозяин Владимир до сих пор не может понять, откуда домашний питомец мог подхватить смертельную заразу.

«Он заболел вдруг неожиданно: отказался от еды, от всего, ходит квелый, его тошнит, кричит. Я его лечил, я за ним ухаживал, естественно, кот любимый. Я плакал, когда он помер, хоронить мне его не пришлось, поскольку в лабораторию пришлось относить», - поделился Владимир Урбанович.

10 февраля, по словам Владимира, будет готов второй анализ. Но мужчина побеспокоился о своем здоровье, не дожидаясь его результатов. Все-таки он ухаживал за больным котом, мог и сам заразиться. Бешенство - смертельно опасное заболевание.

К живности в частном секторе проявляют повышенное внимание сотрудники ветеринарной службы. Местные говорят, был подворный обход. Ведь практически у каждого есть мяукающий друг или четвероногий сторож.

«Сказали, если есть живность, укол будем делать, бесплатные уколы. Тут много делали уколов собакам», - рассказала жительница п. Ахуны Антонина Харламова.

А вот некоторые из жителей до сих пор в неведении, что оказались в карантинной зоне. Говорят, о таком нужно оповещать население.

«Даже и объявления нигде не было, откуда взяли бешенство», - отметила жительница п. Ахуны Валентина Миряева.

Зачастую распространителями бешенства являются лисы. Наведывались ли они из ближайшего леса в ахунский сектор, остается только гадать.

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Гость|04.02.2019 19:00|

Хорошо,что бешенство пришло в Пензу,может ответственные поднимут задницы и начнут работать. Каждый год одно и тоже. В прошлую зиму лисы днём бегали по окраине медпрепаратов.Стаи бездомных собак не уничтожают,стерилизация не эффективна.Только пропадают бюджетные средства. Отловленных животных содержать 7-10 дней и если не объявился хозяин,то утилизировать. Беда уже на пороге нашего общего дома.

Гость|04.02.2019 19:16|

Карантин объявлять по всей Пензе . Бешеных в городе полным полно .

Имя: Гость
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