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Происшествия | В ночном ДТП в р. п. Земетчино два человека погибли и три пострадали

04.02.2019|10:01
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В ночь на понедельник, 4 февраля, в рабочем поселке Земетчино произошло трагическое ДТП.

Сигнал об автоаварии поступил на пульт дежурного МЧС в 0:40. На перекрестке улиц Ленина и Белинского столкнулись ВАЗ-2110 и Renault Duster.

В результате ДТП погибли два мужчины, одному из которых 21 год, другому - 32. Еще трое получили травмы. Это 20-летний молодой человек и мужчины 27 и 48 лет.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, медики, спасатели.

«Сотрудники МЧС на месте провели все необходимые при ликвидации ДТП работы. Они деблокировали пострадавших и погибших - с помощью специнструмента извлекли их из салонов автомобилей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия в Земетчине стала темой для обсуждения на совещании в правительстве области в понедельник, 4 февраля. Губернатор рассказал о ней, потребовав взять на контроль работу по содержанию дорог.

«В Земетчинском районе два человека погибли, молодые, куда неслись?.. Нам надо жестче работать (в плане уборки дорог. - Прим. ред.), пусть где-то полномочия превышаем, пусть пишут в Интернете, ругают, но мы сохраним жизнь и здоровье людей», - отметил Иван Белозерцев.

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