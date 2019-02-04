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Происшествия | Смертельный пожар в Бессоновке назвали трагической случайностью

04.02.2019|15:07
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В Бессоновку пришла беда. Около восьми вечера на улице Колхозной заполыхало частное строение № 82. Спасателей на место ЧП вызвали очевидцы. Шесть пожарных расчетов боролись с огнем.

«По прибытии было установлено, что происходит интенсивное горение индивидуального жилого дома на площади 200 квадратных метров. Согласно расписанию выездов было дополнительно также направлено подразделение из города Пензы», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Сотрудники МЧС с огнем справились быстро, соседние постройки не пострадали. В доме проживали супруги в возрасте: мужчина 1950 года рождения, женщина - 1955-го. Семья благополучная.

«Это дело случая: или электроэнергия, или забыли выключить газовые приборы, на плите что-то оставили. Масса всего, что может быть. Нужно обязательно, особенно зимой, в холодное время, быть чрезвычайно осторожными при обращении с огнем и различными отопительными приборами», - предупредил глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

Пожилые супруги погибли в горевшем доме.

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Гость|04.02.2019 16:03|

А дети есть ?

Гость|04.02.2019 16:16|

У них было двое детей. Сын умер, давно. Осталась дочь. Родители дом для нее ремонтировали. Очень жаль стариков, были простыми и спокойными людьми, ни с кем не конфликтовали. Двойное горе дочери. Светлая память.

Гость|04.02.2019 16:19|

Спасатели по времени сколько ехали?! Подьехали аккуратно,когда все догорало?

Имя: Гость
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