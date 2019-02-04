Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 фев 2019|16:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.01oC
+0.01oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  75.06  |  $  65.59

Происшествия | На Окружной столкнулись Lada Granta и Lada Vesta

04.02.2019|15:09
Печать

В понедельник, 4 февраля, на улице Окружной в Пензе произошло ДТП с участием двух автомобилей отечественного производства - Lada Granta и Lada Vesta.

По предварительной информации, авария случилась около 13:40 напротив магазина, расположенного по адресу Окружная, 300. За рулем Granta находился 21-летний водитель, второй машиной управлял 30-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Lada Granta получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ГИБДД.

Фотографии с места ЧП появились в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте». «Веста в гранту, у Весты морды нет совсем», «Занесло кого-то», - прокомментировали пензенцы.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|04.02.2019 15:25|

КТО ТО ДОИГРАЛСЯ В ПЯТНАШКИ ИЛИ МУЗОН ДОСЛУШИВАЛ

Гость|04.02.2019 15:41|

Вы посмотрите состояние дороги. Каждая авария этой зимой на совести дорожников и наших чиновников,которые не могут или не хотят заставить их работать.

Гость|04.02.2019 15:45|

Жижа и каша. Плохо обработано

Гость|04.02.2019 15:48|

Гость писал(a):

КТО ТО ДОИГРАЛСЯ В ПЯТНАШКИ ИЛИ МУЗОН ДОСЛУШИВАЛ
ЧЕГО ОРЁШЬ, ОБЕЗЬЯНА, ВЫКЛЮЧИ CAPS LOOK!

Гость|04.02.2019 15:51|

Окружная 300 ?

Гость|04.02.2019 16:14|

Чётко, могёте!

Гость|04.02.2019 16:14|

#никому_не_помешал же

Гость|04.02.2019 16:15|

Это была Битва Лад

Гость|04.02.2019 16:17|

Н ждём с нетерпением на Авито . Не бит,не украшен,гаражное хранение и бережная эксплуатация.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!