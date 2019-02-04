04.02.2019 | 15:09

В понедельник, 4 февраля, на улице Окружной в Пензе произошло ДТП с участием двух автомобилей отечественного производства - Lada Granta и Lada Vesta.

По предварительной информации, авария случилась около 13:40 напротив магазина, расположенного по адресу Окружная, 300. За рулем Granta находился 21-летний водитель, второй машиной управлял 30-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Lada Granta получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ГИБДД.

Фотографии с места ЧП появились в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте». «Веста в гранту, у Весты морды нет совсем», «Занесло кого-то», - прокомментировали пензенцы.