В субботу, 2 февраля, в поселке ЗИФ сгорел дачный домик. При пожаре погиб человек.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о возгорании поступил в 15:20. Пламя охватило домик площадью 9 квадратных метров.
При пожаре погиб владелец строения - 54-летний мужчина.
2 февраля в Бессоновке жертвами пожара стали муж и жена 1950 и 1955 года рождения соответственно. К приезду спасателей их дом на улице Колхозной уже горел открытым огнем.
что там этот бич делал?помидоры укрывал или траву полол?