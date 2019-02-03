03.02.2019 | 14:14

В субботу, 2 февраля, в поселке ЗИФ сгорел дачный домик. При пожаре погиб человек.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о возгорании поступил в 15:20. Пламя охватило домик площадью 9 квадратных метров.

При пожаре погиб владелец строения - 54-летний мужчина.

2 февраля в Бессоновке жертвами пожара стали муж и жена 1950 и 1955 года рождения соответственно. К приезду спасателей их дом на улице Колхозной уже горел открытым огнем.