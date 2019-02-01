01.02.2019 | 18:22

Жители Заводского района давно привыкли к вою пожарных сирен: расселенные дома там горят регулярно. В этот раз вспыхнуло строение № 12 по улице Воровского.

О том, что огонь однажды уже бушевал в данном здании, свидетельствуют закопченные стены и обуглившееся рамы. Местные винят в произошедших ЧП людей без определенного места жительства.

«Какие-нибудь бомжи, кто еще-то? Кому еще надо, ведь они все равно не сгорят, они кирпичные, кирпич - он вечный», - отметила горожанка.

На борьбу с огнем прибыли шесть единиц техники и 20 человек личного состава МЧС. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. С возгоранием спасатели справились быстро, не дав пламени распространиться по всей кровле.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших нет», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Расселенные дома - настоящая головная боль для тех, кто живет по соседству с ними. Мало того, что они постоянно горят, так еще и местная детвора выбрала полуразвалившиеся строения в качестве места для игр.

Взрослые видят только один вариант решения проблемы.

«Как можно быстрее сломать, и все. Больше с ними что сделаешь? Ничего не сделаешь. Раз расселили, то сломать быстрее», - предложил мужчина.