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Происшествия | На улице Пролетарской в Пензе BMW насмерть сбил женщину

30.01.2019|13:28
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В среду, 30 января, в Пензе произошло смертельное ДТП.

Улица Пролетарская, проходящая параллельно Луначарского, имеет узкую проезжую часть, перейти которую можно всего за несколько шагов. Для 65-летней женщины эти шаги оказались последними в жизни. Около 12:30 возле дома № 3 ее насмерть сбил 29-летний водитель автомобиля BMW.

Фото с места происшествия разных авторов появились в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что на Пролетарскую прибыли сотрудники ГИБДД и реанимационная машина скорой помощи. Однако медики ничем не смогли помочь женщине.

Пользователи Сети утверждают, что автомобиль сбил пенсионерку, когда та находилась на пешеходном переходе.

«Похож, чел на бумере не кисло так валил, что аж так далеко от пешика тело лежит», - пишет один из них.

«Пешеходный, с другой стороны здания, летел хорошо», - подтверждает другой.

Очевидец произошедшего так описал события: «Господа, я мимо проезжал и видел своими глазами! Х5 от пешеходного протащило метров на 20-25, и пакеты, которые нес человек, валяются разорванные именно на пешеходном переходе!!! Именно то место, откуда сделано фото, и есть пеший».

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|30.01.2019 13:43|

отмажут млжора...хотя и это не правильно..соболезнование роднным ..

Гость|30.01.2019 13:49|

вот ублюдок. Чья то мама и бабушка ...

Гость|30.01.2019 13:49|

Водитель обязан. Куда они так несутся. Совсем автомобилисты офигели. Ко-ко-ко.

Гость|30.01.2019 13:50|

От заявления, что Леонидовка это источник онкологии тащит экстремизмом.

Гость|30.01.2019 13:51|

Ещё один пешеход поверил в пропаганду ГИБДД по безответственности пешеходов. Резульат этой безответственности в данном случае очевиден.

Гость|30.01.2019 13:52|

Гость писал(a):

От заявления, что Леонидовка это источник онкологии тащит экстремизмом.
Лучше быть патриотом, и говорить: "Леонидовка курортная зона!".

Гость|30.01.2019 13:52|

BMW - головного мозга.Машину под пресс,а таких надо вешать,на площадях.

Гость|30.01.2019 13:53|

Гость писал(a):

От заявления, что Леонидовка это источник онкологии тащит экстремизмом.
Дура, при чем тут Леонидовка?

Гость|30.01.2019 13:54|

Гость писал(a):

Ко-ко-ко.
Ты чего несешь,дебилоид?

Гость|30.01.2019 13:56|

...таких надо вешать,на площадях.@

Слабо повесить. Сразу и отмучился. Секвестр ему сделать на нижнюю часть туловища. Вот тогда будет помнить и другим скажет как надо ездить.

Гость|30.01.2019 13:57|

Гость писал(a):

От заявления, что Леонидовка это источник онкологии тащит экстремизмом.

Дура, при чем тут Леонидовка?

Это твой приговор.

Гость|30.01.2019 13:58|

быдло блин

Гость|30.01.2019 14:04|

Колония-поселения ему обеспечена года на два.

Гость|30.01.2019 14:07|

в белый день, на узкой улице, бедная женщина, ей и деться некуда было. Урод, не всю жизнь тебе слезы этой семьи и страшная смерть

Гость|30.01.2019 14:10|

поколение гта...

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Имя: Гость
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