30.01.2019 | 13:28

В среду, 30 января, в Пензе произошло смертельное ДТП.

Улица Пролетарская, проходящая параллельно Луначарского, имеет узкую проезжую часть, перейти которую можно всего за несколько шагов. Для 65-летней женщины эти шаги оказались последними в жизни. Около 12:30 возле дома № 3 ее насмерть сбил 29-летний водитель автомобиля BMW.

Фото с места происшествия разных авторов появились в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что на Пролетарскую прибыли сотрудники ГИБДД и реанимационная машина скорой помощи. Однако медики ничем не смогли помочь женщине.

Пользователи Сети утверждают, что автомобиль сбил пенсионерку, когда та находилась на пешеходном переходе.

«Похож, чел на бумере не кисло так валил, что аж так далеко от пешика тело лежит», - пишет один из них.

«Пешеходный, с другой стороны здания, летел хорошо», - подтверждает другой.

Очевидец произошедшего так описал события: «Господа, я мимо проезжал и видел своими глазами! Х5 от пешеходного протащило метров на 20-25, и пакеты, которые нес человек, валяются разорванные именно на пешеходном переходе!!! Именно то место, откуда сделано фото, и есть пеший».