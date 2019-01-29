Во вторник, 29 января, в Заречном в дорожно-транспортное происшествие попали ВАЗ-2110 и мусоровоз марки КО-440.
По предварительным данным, авария случилась в 11:50 на 20-й автодороге, на выезде от Монтажной проходной.
Очевидец последствий ДТП Lost Paradise написал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте», что обошлось без жертв.
«Десятка» сильно пострадала - справа в снегу валяется капот мятый пополам, его видно в кадре. А вот что там делает помойка на колесах, я так и не понял...» - высказался автор поста.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что ВАЗом управляла 44-летняя женщина, а за рулем самосвала находился 59-летний шофер.
«В результате аварии водитель ВАЗа и пассажир самосвала - мужчина 1962 года рождения - доставлены в больницу с телесными повреждениями», - пояснили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции прокомментировали и другое ДТП с мусоровозом, случившееся у Ахунского переезда около полудня. Там столкнулись КамАЗ под управлением 27-летнего мужчины и Chevrolet с 30-летней женщиной за рулем.
«Водитель Chevrolet получила травмы. Она была осмотрена бригадой скорой помощи на месте и отпущена», - сообщили в отделении пропаганды.
Вечные страдальцы.