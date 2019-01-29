29.01.2019 | 14:49

Во вторник, 29 января, в Заречном в дорожно-транспортное происшествие попали ВАЗ-2110 и мусоровоз марки КО-440.

По предварительным данным, авария случилась в 11:50 на 20-й автодороге, на выезде от Монтажной проходной.

Очевидец последствий ДТП Lost Paradise написал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте», что обошлось без жертв.

«Десятка» сильно пострадала - справа в снегу валяется капот мятый пополам, его видно в кадре. А вот что там делает помойка на колесах, я так и не понял...» - высказался автор поста.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что ВАЗом управляла 44-летняя женщина, а за рулем самосвала находился 59-летний шофер.

«В результате аварии водитель ВАЗа и пассажир самосвала - мужчина 1962 года рождения - доставлены в больницу с телесными повреждениями», - пояснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции прокомментировали и другое ДТП с мусоровозом, случившееся у Ахунского переезда около полудня. Там столкнулись КамАЗ под управлением 27-летнего мужчины и Chevrolet с 30-летней женщиной за рулем.

«Водитель Chevrolet получила травмы. Она была осмотрена бригадой скорой помощи на месте и отпущена», - сообщили в отделении пропаганды.