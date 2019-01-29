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Происшествия | В Заречном пожарные вывели женщину из горевшей квартиры

29.01.2019|11:01
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Во вторник, 29 января, в Заречном произошел пожар в одной из многоэтажек.

В 6:29 на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в доме № 11 на Спортивной улице. По адресу выехали 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Прибыв на место, пожарные увидели, что из окна квартиры, расположенной на втором этаже, идет дым. Также сильное задымление наблюдалось на лестничной клетке с 2-го по 5-й этаж. В горевшей квартире находился человек.

Звено газодымозащитной службы провело разведку. В горевшей квартире пожарные обнаружили 53-летнюю женщину и вывели ее на свежий воздух.

«Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь повредил мебель и предметы домашнего обихода, в кухне закопчены стены и потолок. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

Дознаватели проведут проверку по факту пожара и установят его точную причину.

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Гость|29.01.2019 12:20|

penzainform.ru писал(a):

19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.
2,5 караула в райцетрах пенз.области-открывайте пензу-19,пускай живут в реалиях всей "открытой" рф

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