29.01.2019 | 11:01

Во вторник, 29 января, в Заречном произошел пожар в одной из многоэтажек.

В 6:29 на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в доме № 11 на Спортивной улице. По адресу выехали 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Прибыв на место, пожарные увидели, что из окна квартиры, расположенной на втором этаже, идет дым. Также сильное задымление наблюдалось на лестничной клетке с 2-го по 5-й этаж. В горевшей квартире находился человек.

Звено газодымозащитной службы провело разведку. В горевшей квартире пожарные обнаружили 53-летнюю женщину и вывели ее на свежий воздух.

«Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь повредил мебель и предметы домашнего обихода, в кухне закопчены стены и потолок. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей специального управления ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

Дознаватели проведут проверку по факту пожара и установят его точную причину.