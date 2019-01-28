28.01.2019 | 12:55

В пятницу, 25 января, в жилом доме на проспекте Мира в Заречном загорелась лоджия на седьмом этаже. Сообщение о том, что из окна помещения идет дым, поступило на центральный пункт пожарной связи в 20:13.

На место происшествия прибыли 18 пожарных на шести спецавтомобилях. Лоджия горела открытым огнем, который грозил распространиться на верхние этажи. Подъезд был сильно задымлен на седьмом, восьмом и девятом этажах, жителей которых пришлось эвакуировать.

«В лоджии сотрудники МЧС обнаружили открытое горение мебели и предметов домашнего обихода на площади пять квадратных метров. В квартире были закопчены стены и потолок. Пожарные ликвидировали возгорание», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.