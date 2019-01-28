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Происшествия | В Волгоградской области пензенец попал в массовое ДТП с пятью пострадавшими

28.01.2019|15:38
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В воскресенье, 27 января, в Волгоградской области случилось массовое ДТП, виновником которого, по предварительной информации, стал житель Пензы. Сам он не пострадал.

Инцидент произошел в 11:00. 59-летний пензенец двигался на автомобиле Mercedes-Benz Actros 1841 LS по федеральной автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград по направлению к Камышину.

На 494-м километре водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и погодные условия. В результате он наехал на грузовик «Валдай», стоявший в попутном направлении.

Из-за аварии на трассе образовался затор, вызвавший еще одно ДТП. Из-за пробки на трассе остановилась фура Mercedes-Benz под управлением 47-летнего жителя Ямало-Ненецкого АО. В 11:20 в большегруз въехала Skoda Yeti, за рулем которой находился 52-летний крымчанин.

Водителю и пассажирам автомашины Skoda Yeti - 42-летней женщине, 8-месячному мальчику и 8-летней девочке оказана медицинская помощь. Водитель «Валдая», 33-летний житель Нижнего Новгорода, госпитализирован с травмой, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в этот же день житель Пензенской области в Сасовском районе Рязанской области выехал на ВАЗе на встречную полосу и врезался в фуру. Пострадали водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

Источник — фото: 34.мвд.рф
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Гость|28.01.2019 16:16|

Виновен водитель Валдая. Не поставил заблаговременно предупреждающие знаки

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