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Происшествия | В Пензенской области за выходные произошло два смертельных пожара

28.01.2019|16:40
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Минувшие морозные выходные стали трагическими. Люди продолжают гибнуть в январском огне. В селе Потодеево Наровчатского района произошел смертельный пожар.

«Первоначально поступила информация, что жильцы дома все вышли. Но женщина 1972 года рождения по непонятным причинам вернулась обратно в дом и выйти уже не смогла, к сожалению. Пожар, конечно, был ликвидирован. Сгорел деревянный дом 60 квадратных метров», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Также воскресной ночью беда пришла в село Верхний Ломов.

«Сгорел деревянный дом 25 квадратных метров, там погибла женщина 1936 года рождения. Женщина проживала одна, возраст уже почтенный, так скажем. И по предварительной информации, которая у нас имеется, у женщины были проблемы, в силу возраста она очень плохо ходила», - добавила Анна Шупилова.

В основном причины январских пожаров - это неисправности печного отопления и электропроводки. На нее увеличивается нагрузка из-за частого использования обогревательных приборов, что приводит к короткому замыканию и пожару.

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Гость|28.01.2019 19:05|

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