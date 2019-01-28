28.01.2019 | 17:18

Двух пензячек едва не похоронили под чужими фамилиями: тела перепутали. Как такое могло произойти, выясняют в региональном управлении следственного комитета, там проводится проверка по факту халатности.

Пока известно следующее: работники ритуальной компании из патолого-анатомического отделения областной больницы доставили останки женщины 1952 года для погребения. И вдруг близкие обнаружили, что в гробу не та.

«В результате им пришлось устанавливать местонахождение тела родственницы. Как оказалось, тело женщины было перепутано с другой умершей и выдано иным лицам, что едва не привело к захоронению женщины под другим именем», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Произошел обмен телами, и каждое в результате упокоилось под своей фамилией. В морге пока еще разбираются в ситуации. Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы говорит, за 20 лет его работы такое произошло впервые, но считает, что вряд ли санитары перепутали останки.

«Под какими фамилиями они поступали от данной ритуальной компании, под такими фамилиями они и уезжали от нас», - отметил начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Аркадий Столяров.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить, кто создал путаницу: сотрудники частной ритуальной компании, которые привезли тела, или работники морга, которые их принимали и выдавали.

«Подобные случаи не только нарушают права и законные интересы граждан, но и оскорбляют чувства людей при захоронении родственников, что является недопустимым и требует незамедлительного вмешательства органов следственного комитета», - добавила Татьяна Махницкая.

«Конечно, это травма большая. Разве можно такое допустить?» - возмутилась женщина.

«В любой работе бывают какие-то нюансы, человеческий фактор. Конечно, очень нежелательно каждому оказаться в такой ситуации», - рассказала горожанка.

«Беспредел. Люди просто халатнее относятся к своей работе. Получается так», - отметил мужчина.

Впоследствии будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. Проверку проводит и минздрав.