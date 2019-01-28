28.01.2019 | 11:58

В пятницу, 25 января, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Суворова и Кулакова автомобиль сбил пешехода.

Происшествие в 14:16 зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, ожидавших зеленого сигнала светофора на Суворова. На записи, опубликованной в группе «Типичная Пенза», видно, как группа пешеходов начинает пересекать проезжую часть. Самым первым, обгоняя других, торопливо идет мужчина.

Неожиданно белый Hyundai, не остановившийся, чтобы пропустить людей, сбивает именно этого пешехода.

Автомобиль, проехав немного вперед, останавливается. Из него выходит водитель и направляется к упавшему мужчине.

Пешеход самостоятельно встает, движется навстречу водителю и явно упрекает его в том, что тот проехал на запрещающий сигнал, указывая рукой на светофор с «зеленым человечком».

«По поводу данного инцидента сообщений в дежурную часть не поступало», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.