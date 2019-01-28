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Происшествия | В Пензе сбитый пешеход поднялся и пошел разбираться с водителем

28.01.2019|11:58
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В пятницу, 25 января, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Суворова и Кулакова автомобиль сбил пешехода.

Происшествие в 14:16 зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, ожидавших зеленого сигнала светофора на Суворова. На записи, опубликованной в группе «Типичная Пенза», видно, как группа пешеходов начинает пересекать проезжую часть. Самым первым, обгоняя других, торопливо идет мужчина.

Неожиданно белый Hyundai, не остановившийся, чтобы пропустить людей, сбивает именно этого пешехода.

Автомобиль, проехав немного вперед, останавливается. Из него выходит водитель и направляется к упавшему мужчине.

Пешеход самостоятельно встает, движется навстречу водителю и явно упрекает его в том, что тот проехал на запрещающий сигнал, указывая рукой на светофор с «зеленым человечком».

«По поводу данного инцидента сообщений в дежурную часть не поступало», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|28.01.2019 12:14|

На видео четко видно, что не автомобиль сбил пешехода, а пешеход наткнулся на автомобиль. На пешехода за нападение на водителя нужно заявления в полицию написать.

Гость|28.01.2019 12:14|

Это все результат пропаганды ГИБДД по безответственности пешеходов.

Гость|28.01.2019 12:16|

Гость писал(a):

На видео четко видно, что не автомобиль сбил пешехода, а пешеход наткнулся на автомобиль. На пешехода за нападение на водителя нужно заявления в полицию написать.
Прям ага, был зеленый свет для пешехода

Гость|28.01.2019 12:17|

А вот интересно, если пешеход поначалу претензий не предъявляет, но затем (через пару дней) травма или чувство ответственности заставит его написать заявление, что впаяют водителю окромя наезда и оставления места ДТП?

Гость|28.01.2019 12:17|

На видео четко видно, что для пешеходов 2 секунды горел зелёный свет. Водитель был обязан пропустить пешеходов.

Гость|28.01.2019 12:17|

Идёт первым,обгоняя всех. Кого он обгонял,если он идёт первым?! Логически рассуждаем.

Гость|28.01.2019 12:18|

Номер хундая Р518РК. Оставление места дтп, да еще с наездом на человека. 15 суток водителю. Но ГИБДД ничего не предпримет, мы уже привыкли.

Гость|28.01.2019 12:25|

Гость писал(a):

А вот интересно, если пешеход поначалу претензий не предъявляет, но затем (через пару дней) травма или чувство ответственности заставит его написать заявление, что впаяют водителю окромя наезда и оставления места ДТП?
Что б не было таких случаев, расписку пешеход пишет, что претензий к водителю не имеет. Если отказывается писать расписку, лучше вызвать дпс.

Гость|28.01.2019 12:26|

Гость писал(a):

Номер хундая Р518РК. Оставление места дтп, да еще с наездом на человека. .
кстати, да!

Гость|28.01.2019 12:28|

Гость писал(a):

Логически рассуждаем.
Прихвостни Белова этого не умеют, ЕГЭ не научило.

Гость|28.01.2019 12:34|

Гость писал(a):

Прям ага, был зеленый свет для пешехода
Прям ага! Есть такое свойство у этого перекрестка, когда сворачиваешь с Кулакова на Суворова, то упираешься в зеленый для пешеходов. Поэтому претензии пешехода абсолютно обоснованы.

Гость|28.01.2019 12:39|

никто и не спорит, вина водятла однозначна. решил проскочить...

Имя: Гость
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