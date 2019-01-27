Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|27 янв 2019|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Происшествия | Женщину, попавшую под колеса «Нивы» в Терновке, доставили в больницу

27.01.2019|12:16
Печать

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в воскресенье, 27 января, на улице Терновского.

Предварительно установлено, что примерно в 10:50 напротив дома № 214, перед пересечением с улицей Терешковой, 32-летний водитель «Нивы» сбил женщину 1936 года рождения.

В результате аварии пенсионерка получила телесные повреждения и некоторое время оставалась лежать на проезжей части. Позже вызванные на место медики доставили ее в больницу.

«В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ГИБДД.

По неподтвержденной информации, женщину отправили в медицинское учреждение с подозрением на переломы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 