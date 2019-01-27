27.01.2019 | 12:16

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в воскресенье, 27 января, на улице Терновского.

Предварительно установлено, что примерно в 10:50 напротив дома № 214, перед пересечением с улицей Терешковой, 32-летний водитель «Нивы» сбил женщину 1936 года рождения.

В результате аварии пенсионерка получила телесные повреждения и некоторое время оставалась лежать на проезжей части. Позже вызванные на место медики доставили ее в больницу.

«В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ГИБДД.

По неподтвержденной информации, женщину отправили в медицинское учреждение с подозрением на переломы.