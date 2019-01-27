27.01.2019 | 11:34

В воскресенье, 27 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Около 11:00 на улице Терновского, перед ее пересечением с Терешковой, на зебре водитель автомобиля «Нива» сбил женщину.

В результате аварии она получила телесные повреждения и некоторое время оставалась лежать на проезжей части.

Очевидец последствий ДТП, оказавшийся на злополучном перекрестке в 11:40, констатировал, что пострадавшей на месте уже нет.

«Вероятно, женщину забрала скорая помощь. Вряд ли она сама ушла. На месте работают инспекторы ГИБДД. «Нива» еще стоит», - написал мужчина.

Информации о состоянии пешехода пока нет.