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Происшествия | На улице Терновского в Пензе женщину сбили на зебре

27.01.2019|11:34
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В воскресенье, 27 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Около 11:00 на улице Терновского, перед ее пересечением с Терешковой, на зебре водитель автомобиля «Нива» сбил женщину.

В результате аварии она получила телесные повреждения и некоторое время оставалась лежать на проезжей части.

Очевидец последствий ДТП, оказавшийся на злополучном перекрестке в 11:40, констатировал, что пострадавшей на месте уже нет.

«Вероятно, женщину забрала скорая помощь. Вряд ли она сама ушла. На месте работают инспекторы ГИБДД. «Нива» еще стоит», - написал мужчина.

Информации о состоянии пешехода пока нет.

Источник — фото № 1 Марии Орловой, vk.com/sova_penza
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Гость|27.01.2019 12:38|

Какой ужас!Регулярно сбивают на пешеходном переходе!Здоровья пострадавшей!Виновника осудить!

Гость|27.01.2019 12:44|

А за кенгурятник жопу напороли уже?

Гость|27.01.2019 12:48|

Женщина ехала на зебре? Ну ничего ж себе!

Гость|27.01.2019 12:55|

Светофор не работал,"зебры" не видно было,как можно было ориентироваться?!

Гость|27.01.2019 12:59|

Значит можно сбивать?

Имя: Гость
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