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Происшествия | В Сердобском районе 10-летняя девочка пострадала в ДТП с автогрейдером

25.01.2019|18:02
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В пятницу, 25 января, в Сердобском районе произошло ДТП с участием автогрейдера и ВАЗ-2106.

По предварительным данным, машины столкнулись в 15:10 на 81-м километре дороги, соединяющей трассы Тамбов - Пенза и Колышлей - Сердобск - Беково.

За рулем ВАЗа находилась 32-летняя женщина, автогрейдером управлял 33-летний водитель.

«В результате ДТП медицинская помощь оказана пассажирам ВАЗ-2106: девочке 2008 года рождения и мужчине 1989 года рождения», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району.

По факту происшествия проводится проверка.

Источник — фото ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району
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