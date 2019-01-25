25.01.2019 | 18:02

В пятницу, 25 января, в Сердобском районе произошло ДТП с участием автогрейдера и ВАЗ-2106.

По предварительным данным, машины столкнулись в 15:10 на 81-м километре дороги, соединяющей трассы Тамбов - Пенза и Колышлей - Сердобск - Беково.

За рулем ВАЗа находилась 32-летняя женщина, автогрейдером управлял 33-летний водитель.

«В результате ДТП медицинская помощь оказана пассажирам ВАЗ-2106: девочке 2008 года рождения и мужчине 1989 года рождения», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району.

По факту происшествия проводится проверка.