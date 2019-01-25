25.01.2019 | 12:45

Ранним утром в среду, 23 января, в самом центре Пензы произошел жестокий конфликт между двумя пензенцами.

В 5:30 утра 26-летнего нетрезвому мужчине, проходившему по Московской, чем-то не понравилось припаркованное такси марки Renault Logan с сидевшим за рулем водителем, с которым он даже не был знаком.

Пьяный агрессор набросился на машину и попытался вырвать дверь, а потом ударил по ней ногой и помял. В ответ возмущенный таксист прямо со своего сиденья нанес дебоширу несколько ударов в грудь и голову.

Очевидцы потасовки вызвали сотрудников правоохранительных органов, те оперативно прибыли к месту выяснения отношений. Росгвардейцам даже пришлось вызвать бригаду скорой помощи для пензенца, пострадавшего от возмездия таксиста. Медики оказали ему помощь на месте.

Кроме того, стражи порядка при личном досмотре нашли у напавшего на машину мужчины во внутреннем кармане куртки два полиэтиленовых пакетика с кристаллами белого цвета. Находку передали на экспертизу.

«Для дальнейшего разбирательства оба участника конфликта были доставлены в ближайший отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.