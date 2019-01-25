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Происшествия | На улице Московской в Пензе агрессивный мужчина искорежил дверцу такси

25.01.2019|12:45
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Ранним утром в среду, 23 января, в самом центре Пензы произошел жестокий конфликт между двумя пензенцами.

В 5:30 утра 26-летнего нетрезвому мужчине, проходившему по Московской, чем-то не понравилось припаркованное такси марки Renault Logan с сидевшим за рулем водителем, с которым он даже не был знаком.

Пьяный агрессор набросился на машину и попытался вырвать дверь, а потом ударил по ней ногой и помял. В ответ возмущенный таксист прямо со своего сиденья нанес дебоширу несколько ударов в грудь и голову.

Очевидцы потасовки вызвали сотрудников правоохранительных органов, те оперативно прибыли к месту выяснения отношений. Росгвардейцам даже пришлось вызвать бригаду скорой помощи для пензенца, пострадавшего от возмездия таксиста. Медики оказали ему помощь на месте.

Кроме того, стражи порядка при личном досмотре нашли у напавшего на машину мужчины во внутреннем кармане куртки два полиэтиленовых пакетика с кристаллами белого цвета. Находку передали на экспертизу.

«Для дальнейшего разбирательства оба участника конфликта были доставлены в ближайший отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|25.01.2019 13:05|

penzainform.ru писал(a):

В ответ возмущенный таксист прямо со своего сиденья нанес дебоширу несколько ударов в грудь и голову.
Ногой! Буртасский Брюс Ли.

Гость|25.01.2019 13:11|

Пьяный агрессор набросился на машину и попытался вырвать дверь,

Кардан надо было рвать . В пензе каждый день происходит чтото страшное . Область вообще вся режет друг друга .

Гость|25.01.2019 13:12|

во внутреннем кармане куртки два полиэтиленовых пакетика с кристаллами белого цвета

Дожили стиральный порошок на экспертизу возят .

Гость|25.01.2019 13:17|

Алмазы что ли неграненые нашли в кармане?! Так он ювелир?!

Гость|25.01.2019 13:20|

Очевидцы потасовки вызвали

А вот этих очевидцев на скорой не увезли ? Лет так двадцать назад этих очевидцев пихающих свои носы куда не надо рядом положили бы .

Гость|25.01.2019 13:20|

А кому еще в 5.30 можно было подкинуть криминальные улики?

Гость|25.01.2019 13:22|

Таксист пострадалец, умора, там контингент такой, что шушера зоновская отдыхает.

Гость|25.01.2019 13:26|

Гость писал(a):

Кардан надо было рвать .
О чем ты, какой кардан? То, что ездит в такси, такового не имеет. Там привода из коробки!

Гость|25.01.2019 13:36|

Гость писал(a):

что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока
хочу подтянуть пресс, накачать живот, и добавить бока!

Гость|25.01.2019 13:40|

Думаю это тот же самый который собак душит.

Гость|25.01.2019 13:58|

Гость|25.01.2019 13:40|

Думаю это тот же самый который собак душит.

Так это он и есть . Его опознали .

Имя: Гость
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