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Происшествия | Жертвой ДТП с бензовозом стал 42-летний водитель самосвала

25.01.2019|15:10
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На ликвидацию последствий аварии, произошедшей на 646-м километре трассы М5 «Урал», неподалеку от Монтажного, были стянуты различные службы.

Там произошло столкновение, которое могло привести куда к большему количеству жертв. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия стал бензовоз MAN. На его пути оказался самосвал марки Mercedes-Benz.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Погибшему было чуть больше 40 лет.

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