25.01.2019 | 15:10

На ликвидацию последствий аварии, произошедшей на 646-м километре трассы М5 «Урал», неподалеку от Монтажного, были стянуты различные службы.

Там произошло столкновение, которое могло привести куда к большему количеству жертв. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия стал бензовоз MAN. На его пути оказался самосвал марки Mercedes-Benz.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Погибшему было чуть больше 40 лет.