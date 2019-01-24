24.01.2019 | 16:59

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли люди. Трагедия случилась около 00:30 на 420-м километре автодороги Саратов - Нижний Новгород, на пересечении магистрали с трассой Пенза - Тамбов недалеко от села Константиновка.

Там столкнулись минивэн Toyota Alphard под управлением 49-летнего мужчины и грузовой ГАЗ, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

«Два пассажира автомобиля Toyota, мужчина 1965-го и женщина 1993 года рождения от полученных травм скончались на месте. Еще два пассажира автомобиля Toyota, женщина 1973 года рождения и женщина, личность которой устанавливается, госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Возможно, причиной ДТП стали сложные условия на зимней дороге.