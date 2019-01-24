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Происшествия | Разыскиваемого в Пензе молодого человека нашли погибшим

24.01.2019|09:42
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22-летний житель Краснодара, который числился пропавшим и разыскивался в том числе на территории Пензенской области, найден мертвым.

Он перестал выходить на связь с семьей 18 декабря. Мать пропавшего, обратившись в полицию, уточнила, что он может находиться в Пензе.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, молодого человека нашли в Краснодаре. В среду, 23 января, мать опознала его.

Причина смерти не уточняется, еще не проведена экспертиза.

Мурманские СМИ уточняют, что семья переехала из Мурманска на юг России в начале декабря.

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Гость|24.01.2019 10:04|

Краснодар... Хм...Пенза... Что объединяет эти 2 города? Возможно наркотрафик? Кто-то кого-то кинул или сдал

Гость|24.01.2019 10:04|

Спайс Штоль?

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