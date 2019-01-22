Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 янв 2019|12:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.36
 

Происшествия | На улице Минской в Пензе мужчина упал с балкона 5-го этажа

22.01.2019|11:15
Печать

В понедельник, 21 января, на улице Минской в Пензе мужчина упал с высоты 5-го этажа. ЧП случилось поздним вечером, после 22:00.

Сигнал в полицию поступил в 22:50.

«В отдел полиции № 3 сообщили о том, что от дома на улице Минской госпитализирован 31-летний житель Пензы с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, мужчина находился на балконе своей квартиры на 5-м этаже и случайно упал.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в УМВД.

0
0
0
0
 
Гость|22.01.2019 11:44|

Белка, к бабке не ходи. Этот район богат разливайками.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 