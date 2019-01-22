В понедельник, 21 января, на улице Минской в Пензе мужчина упал с высоты 5-го этажа. ЧП случилось поздним вечером, после 22:00.
Сигнал в полицию поступил в 22:50.
«В отдел полиции № 3 сообщили о том, что от дома на улице Минской госпитализирован 31-летний житель Пензы с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
По предварительным данным, мужчина находился на балконе своей квартиры на 5-м этаже и случайно упал.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в УМВД.
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