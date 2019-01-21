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Происшествия | Под Кузнецком ВАЗ вылетел в кювет, пострадала 44-летняя женщина

21.01.2019|14:09
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В субботу, 19 января, под Кузнецком случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Предварительно установлено, что в 22:30 на 13-м километре трассы «Подъезд к городу Кузнецку с восточной стороны» 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и машина съехала в кювет.

В результате аварии 44-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была отправлена в медицинское учреждение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|21.01.2019 14:28|

как ни авария так под Кузнецком.

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