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Происшествия | В Бессоновском районе в Суре утонул ребенок

20.01.2019|17:06
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В воскресенье, 20 января, в селе Грабово Бессоновского района произошла трагедия: утонул ребенок.

На 17:00 его личность не была установлена.

Ребенок утонул в Суре, сигнал о ЧП поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу в 14:35. На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.

От следственных органов комментариев пока не поступало.

«Лед недостаточно крепкий, всего 12-15 сантиметров. На водоемах с течением имеются промоины. Выход на водоемы крайне опасен для жизни. Рекомендуем родителям провести со своими детьми беседы об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь чаще, где ваш ребенок проводит свободное время, в какие игры играет. Взрослые, не будьте равнодушными и пресекайте попытки выхода детей на лед, а также сами воздержитесь от таких прогулок», - призвали жителей области в МЧС.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|20.01.2019 17:36|

капец, как так

Гость|20.01.2019 17:52|

может после крещенских забав?

Имя: Гость
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