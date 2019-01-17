17.01.2019 | 13:43

В среду, 16 января, 82-летний житель Бессоновского района едва не погиб, заплутав в хорошо знакомом лесу.

Пенсионер возвращался от сына, живущего на проспекте Победы в Пензе, к себе домой, в поселок Новая Жизнь. Маршрут пролегал через лес и был известен, но из-за снегопада мужчина потерял ориентиры и в темноте сбился с пути.

О том, что по заснеженному лесу бродит заблудившийся пожилой человек, в Пензенский пожарно-спасательный центр сообщил его сын. Сигнал поступил в 17:25, когда было уже совсем темно.

Подъехав к месту, где предположительно находился сельчанин, спасатели определили зону поиска. Четыре часа они старались найти пропавшего человека, используя светозвуковую сигнализацию, громкоговорящую и сотовую связь.

В результате они вышли на контакт с пенсионером, указали ему направление движения и затем обнаружили его вблизи поселка Новая жизнь.

«Сотрудники ППСЦ оказали пострадавшему помощь по предупреждению переохлаждения и обморожения и транспортировали его в Пензу, домой к сыну. Медицинская помощь пожилому мужчине не потребовалась», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Поздним вечером 31 декабря 2018 года спасатели нашли молодую пару, пропавшую в лесу в Сердобском районе. Мужчина и девушка оказались в помещении заброшенной фермы.