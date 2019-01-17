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Происшествия | Пензенские спасатели 4 часа искали заплутавшего в зимнем лесу пенсионера

17.01.2019|13:43
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В среду, 16 января, 82-летний житель Бессоновского района едва не погиб, заплутав в хорошо знакомом лесу.

Пенсионер возвращался от сына, живущего на проспекте Победы в Пензе, к себе домой, в поселок Новая Жизнь. Маршрут пролегал через лес и был известен, но из-за снегопада мужчина потерял ориентиры и в темноте сбился с пути.

О том, что по заснеженному лесу бродит заблудившийся пожилой человек, в Пензенский пожарно-спасательный центр сообщил его сын. Сигнал поступил в 17:25, когда было уже совсем темно.

Подъехав к месту, где предположительно находился сельчанин, спасатели определили зону поиска. Четыре часа они старались найти пропавшего человека, используя светозвуковую сигнализацию, громкоговорящую и сотовую связь.

В результате они вышли на контакт с пенсионером, указали ему направление движения и затем обнаружили его вблизи поселка Новая жизнь.

«Сотрудники ППСЦ оказали пострадавшему помощь по предупреждению переохлаждения и обморожения и транспортировали его в Пензу, домой к сыну. Медицинская помощь пожилому мужчине не потребовалась», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Поздним вечером 31 декабря 2018 года спасатели нашли молодую пару, пропавшую в лесу в Сердобском районе. Мужчина и девушка оказались в помещении заброшенной фермы.

Источник — фото: pozhar.pnzreg.ru
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Гость|17.01.2019 14:04|

Вот это сын... Отправил 82летнего отца одного через лес....

Гость|17.01.2019 14:19|

ну.что уж так прям сразу сын плохой, написано же знакомый лес,отец наверняка знает его вдоль и поперек,так скорее всего ближе к дому идти,просто буран спутал все карты и человек потерял дорогу.Слава богу все обошлось.жив и здоров.В городе то сейчас при нечищеных дорогах заплутать можно,а вы про лес говорите.

Гость|17.01.2019 14:27|

Спасатели сами заблудились и лишь по мобильной связи вывели деда из леса. Скорее лёд сам сориентироваться.

Гость|17.01.2019 15:07|

а где же были детишки из лизыалерт?

Имя: Гость
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