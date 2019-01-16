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Происшествия | На трассе М5 в Пензе из-за снегопада ограничили движение грузовиков

16.01.2019|12:28
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В среду, 16 января, с 11:45 на федеральной автодороге М5 «Урал» в Пензенской области введено временное ограничение движения грузового транспорта. Эта мера предосторожности потребовалась в связи с сильным снегопадом.

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участок с 612-го по 634-й километр в Бессоновском районе и в черте Пензы.

«В настоящее время дорожники принимают все меры, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильной дороге федерального значения. Последствия снежной стихии на М5 «Урал» в регионе устраняют более 50 единиц спецтехники.

Ориентировочно время ограничения движения, в зависимости от погодных условий, продлится до 15:45 16 января», - предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Затор в движении на федеральной трассе обсуждается в социальных сетях. «М5 стоит. До поста ГАИ не едем от вектора. Собирается громадная пробка», «Трасса М5 возле Кронштадтской стоит в сторону петушка», - пишут автолюбители в группе «Сова Пенза авто».

Утром 16 января движение по трассе М5 было перекрыто в Нижнеломовском районе из-за аварии: фура Volvo наехала на препятствие.

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|16.01.2019 12:53|

Бездарное управление коммунальным и дорожным хозяйством в области. Чуть посильнее и обильнее пошёл снег и дороги встали,даже федеральная. Позор дорожникам. 50 единиц техники курам на смех.

Имя: Гость
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