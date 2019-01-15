15.01.2019 | 17:35

В ночь на вторник, 15 января, на улице Калинина в Пензе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 3:55 напротив дома № 91 ВАЗ-2106, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, съехал с дороги и врезался в световую опору.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Медики приняли решение госпитализировать водителя «шестерки». Пассажира, его ровесника, врачи после оказания помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.