В ночь на вторник, 15 января, на улице Калинина в Пензе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
По предварительным данным, в 3:55 напротив дома № 91 ВАЗ-2106, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, съехал с дороги и врезался в световую опору.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Медики приняли решение госпитализировать водителя «шестерки». Пассажира, его ровесника, врачи после оказания помощи отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Эти полудурочные модники покупают шестёрочную рухлядь специально, чтобы на них дрифтовать зимой. Приходите вечером на любую парковку большого ТЦ (коллаж или лента) и увидите там шайку оголтелых заднеприводных (в прямом смысле 6-ка задний привод) дрифтеров. Мало того, они эти пируэты на дорогах выделывают. Утырки малолетние. Где реакция ГИБДД?