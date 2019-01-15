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Происшествия | В Пензе «шестерка» с двумя 19-летними парнями врезалась в столб

15.01.2019|17:35
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В ночь на вторник, 15 января, на улице Калинина в Пензе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 3:55 напротив дома № 91 ВАЗ-2106, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, съехал с дороги и врезался в световую опору.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Медики приняли решение госпитализировать водителя «шестерки». Пассажира, его ровесника, врачи после оказания помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|15.01.2019 17:53|

Эти полудурочные модники покупают шестёрочную рухлядь специально, чтобы на них дрифтовать зимой. Приходите вечером на любую парковку большого ТЦ (коллаж или лента) и увидите там шайку оголтелых заднеприводных (в прямом смысле 6-ка задний привод) дрифтеров. Мало того, они эти пируэты на дорогах выделывают. Утырки малолетние. Где реакция ГИБДД?

Гость|15.01.2019 17:54|

На месте надо было сразу планету очищать.

Гость|15.01.2019 18:13|

Могли бы и наглухо.

Гость|15.01.2019 18:29|

А почему модники я покупал когда на права сдал, что бы научится ездить

Имя: Гость
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