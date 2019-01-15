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Происшествия | В Пензе после ДТП с Volkswagen водитель ВАЗ-2110 доставлен в больницу

15.01.2019|18:00
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В понедельник, 14 января, в Пензе произошло ДТП, в котором два человека получили травмы.

По предварительным данным, в 9:00 напротив дома № 48 на ул. Карпинского столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 38-летнего водителя и Volkswagen Polo, за рулем которого находился 25-летний молодой человек.

В аварии оба мужчины получили телесные повреждения. Шофера «десятки» бригада скорой помощи госпитализировала, а владельца иномарки, оказав медицинскую помощь, отпустила.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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