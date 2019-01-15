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Происшествия | На выезде от филармонии столкнулись Lada Largus и Mitsubishi

15.01.2019|10:33
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Вечером в понедельник, 14 января, в Пензе произошло ДТП: один из городских водителей неудачно выехал от филармонии на улицу Суворова.

Как уточнили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария случилась примерно в 20:30 неподалеку от дома № 169.

«По предварительным данным, столкнулись Lada Largus, за рулем которой находился мужчина 1992 года рождения, и Mitsubishi Lancer - им управлял водитель 1991 года рождения», - сообщили в УГИБДД.

В результате аварии люди не пострадали, повреждения получили только транспортные средства.

По факту ДТП проводится проверка.

Очевидцы выложили видео последствий аварии в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

Источник — видео vk.com/sova_penza
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