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Происшествия | Очагом смертельного пожара в Кузнецке могла стать печь

14.01.2019|11:58
Печать

В Кузнецке проходит доследственная проверка по факту гибели при пожаре 34-летней женщины.

Возгорание произошло рано утром 14 января в доме на улице 3-я Линия. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело хозяйки дома.

Женщина проживала с мужем, которого в момент возникновения пожара дома не было. О возгорании в подразделение МЧС сообщили соседи.

При первоначальном осмотре на теле женщины, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Устанавливаются все обстоятельства пожара и гибели женщины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|14.01.2019 12:17|

Запретить печи,отключить и замуровать.пусть потом через суд доказывают,что правы.

Имя: Гость
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