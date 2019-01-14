14.01.2019 | 11:58

В Кузнецке проходит доследственная проверка по факту гибели при пожаре 34-летней женщины.

Возгорание произошло рано утром 14 января в доме на улице 3-я Линия. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело хозяйки дома.

Женщина проживала с мужем, которого в момент возникновения пожара дома не было. О возгорании в подразделение МЧС сообщили соседи.

При первоначальном осмотре на теле женщины, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Устанавливаются все обстоятельства пожара и гибели женщины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.