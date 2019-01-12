12.01.2019 | 10:57

В пятницу, 11 января, на улице Калинина в Пензе произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.

На остановке «Дизельный завод» «Газель» въехала в автобус № 70. Фото аварии, сделанное в 18:50, в редакцию прислала читательница портала Penzainform.ru.

По словам очевидицы, «Газель» не являлась пассажирской - на ней не было номера маршрута.

Это далеко не первое ДТП с участием автобусов большой вместимости, произошедшее за последнее время в областном центре. Так, в этот же день около 11:00 напротив дома № 27 на улице на улице 8 Марта столкнулись автобус № 82с и два легковых автомобиля - ВАЗ-2109 и Granta.

17 декабря на перекрестке улиц Богданова и Свердлова столкнулись автобус № 130 и Renault Logan, пострадал ребенок.

12 декабря на улице Лермонтова в Пензе произошла авария также с участием автобуса № 130, из-за чего образовался автомобильный затор.