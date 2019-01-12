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Происшествия | На улице Одесской в Пензе пожарные спасли четырех человек

12.01.2019|09:34
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В пятницу, 11 января, в многоэтажном доме на улице Одесской в Пензе произошел пожар.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:11. На тушение огня выехали 19 пожарных на шести спецавтомобилях.

Как оказалось, горела мебель в тамбуре на первом этаже, давая сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС спасли четырех жителей дома, еще шесть человек были эвакуированы.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования к эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!» - обращаются к жителям региона сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.

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