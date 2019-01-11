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Происшествия | В Нижнеломовском районе погиб пытавшийся потушить дом пенсионер

11.01.2019|18:16
Печать

В селе Пошутовка Нижнеломовского района при пожаре погиб 77-летний мужчина. Трагедия произошла из-за угля, выпавшего из печи-голландки на пол.

Это случилось около 16 часов в четверг, 10 января, на улице Зеленой. В доме находились муж и жена (1945 года рождения). Они попытались потушить пожар самостоятельно, и женщина вышла на улицу за снегом - водоснабжения в доме не было.

«Ее супруг остался в доме. Женщина войти в дом уже не смогла из-за сильного задымления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В итоге, когда пожар был ликвидирован, в жилой комнате дома нашли тело хозяина.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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