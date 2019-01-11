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Происшествия | В нижнеломовской больнице задержали мужчину, требовавшего госпитализации

11.01.2019|10:51
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В Нижнем Ломове росгвардейцы задержали пьяного хулигана, явившегося в приемное отделение районной больницы. Инцидент произошел в четверг, 10 января, между 20:00 и 21:00.

42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала, требуя госпитализации. Медсестры нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

«При установлении личности дебошира стало известно, что ранее он был неоднократно судим, а в настоящее время находится в розыске по подозрению в совершении кражи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость|11.01.2019 11:10|

Вроде как должны были санитары из дурки приехать за ним .

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