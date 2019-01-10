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Происшествия | На проспекте Строителей случилось ДТП-«паровозик» с тремя авто

10.01.2019|09:57
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В среду, 9 января, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей.

По предварительным данным, напротив гипермаркета «Лента», на дороге в сторону центра города, столкнулись «Лада-Приора» с 23-летним молодым человеком за рулем и две иномарки, Ford Focus и Kia Cerato, которыми управляли 20-летние юноши.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в результате аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Видео последствий ДТП в тот же вечер в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал Олег Гор. На записи видны пять транспортных средств, стоящих друг за другом с включенными аварийками - четыре вплотную и еще одна чуть дальше.

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