09.01.2019 | 15:17

В Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительной информации, 7 января в 17:40 на 203-м километре трассы Тамбов - Пенза 62-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 56-летнего мужчину.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.