Пензенское информационное агентство|18+|Среда|9 янв 2019|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.91  |  $  67.08

Происшествия | В Каменском районе 56-летний пешеход погиб под колесами иномарки

09.01.2019|15:17
Печать

В Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительной информации, 7 января в 17:40 на 203-м километре трассы Тамбов - Пенза 62-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 56-летнего мужчину.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|09.01.2019 15:53|

При чем тут пешеходник? ДТП на переходе произошло? Такая картинка - вербация против водителя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 