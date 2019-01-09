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Происшествия | В Городищенском районе на трассе М5 сгорел Nissan Qashqai

09.01.2019|10:29
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Утром в среду, 9 января, на трассе М5 в Городищенском районе произошло ЧП: на 686-м километре, между поворотами на Городище и село Архангельское, загорелся ехавший Nissan Qashqai.

Это случилось в 5:27. На место прибыли пожарные - три человека, одна машина, но иномарка уже сгорела полностью.

«Водитель Nissan не пострадал, причины происшествия выясняются», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

14 ноября около полуночи на трассе М5 в Челябинской области сгорел грузовой автомобиль Volvo, перевозивший мебель из Пензы в Красноярск. Когда водитель почувствовал запах гари («коротнуло» сцепление) и обернулся, прицепа за пламенем уже не было видно. Дальнобойщик попытался отцепить фургон, но механизм заклинило, и пламя перекинулось на него.

В итоге машина сгорела полностью, а водитель остался на трассе в резиновых тапочках и шерстяных носках.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru, vk.com/fgky1ofps
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Гость|09.01.2019 10:47|

водитель остался на трассе в резиновых тапочках и шерстяных носках.

Ну не голый и то хорошо . А в носках вообще повезло не замёрзнет .

Гость|09.01.2019 10:51|

Вез в багажнике бензин

Гость|09.01.2019 10:57|

Не надо костры жечь в салоне авто для сугреву.

Гость|09.01.2019 11:57|

Гость писал(a):

Вез в багажнике бензин
Куда и зачем?

Гость|09.01.2019 12:03|

Спросите у погорельща

Гость|09.01.2019 12:08|

penzainform.ru писал(a):

Когда водитель почувствовал запах гари («коротнуло» сцепление) и обернулся, прицепа за пламенем уже не было видно.

Либо он долго не оборачивался, либо написано не так ка все было.

Гость|09.01.2019 13:12|

Когда пукан начал подгорать,тогда и обернулся.

Имя: Гость
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