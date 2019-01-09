09.01.2019 | 12:56

В среду, 9 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

По предварительным данным, в 7:10 у дома № 187 на улице Карпинского, на участке между Окружной и ее дублером, столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 58-летний мужчина, и Chery с 36-летним водителем за рулем.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для медицинского осмотра.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Горожане в разных группах социальной сети в «ВКонтакте» предупредили автомобилистов об образовавшемся из-за ДТП заторе.