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Происшествия | На улице Карпинского водитель ВАЗа пострадал в ДТП с Chery

09.01.2019|12:56
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В среду, 9 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

По предварительным данным, в 7:10 у дома № 187 на улице Карпинского, на участке между Окружной и ее дублером, столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 58-летний мужчина, и Chery с 36-летним водителем за рулем.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для медицинского осмотра.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Горожане в разных группах социальной сети в «ВКонтакте» предупредили автомобилистов об образовавшемся из-за ДТП заторе.

Источник — видео Стаса Феклина, vk.com/penza_live
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Гость|09.01.2019 13:30|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2110
Нельзя сей хлам использовать зимой !

Гость|09.01.2019 13:38|

Блииин, стыды, китайский недоделок оказался прочнее родного российского "червонца"! Какая горечь в душе за родной автопром!

Гость|09.01.2019 13:44|

Гость писал(a):

Какая горечь в душе за родной автопром!

Броня крепка и танки наши быстры.

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Гость|09.01.2019 14:38|

Придурок что снял то?нивидно нехрена!ЖЛОБ.

Имя: Гость
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