06.01.2019 | 11:54

В субботу, 5 января, около 22:00 на улице Совхоз-техникум в Пензе задержали 32-летнего мужчину, который сел за руль подшофе.

Патрулировавшие территорию правоохранители обратили внимание на машину, водитель которой во время движения опасно маневрировал, и остановили автомобиль.

«Стражи порядка почувствовали исходящий от мужчины запах алкоголя. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было, как оказалось, автомобиль ему также не принадлежал», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Позже подтвердилось, что нарушитель был нетрезв. Выяснилось, что до этого его уже привлекали к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишали водительского удостоверения.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам ДПС», - подытожили в пресс-службе.