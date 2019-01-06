Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|6 янв 2019|17:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Происшествия | На пензенском участке автодороги М5 «Урал» в 2 авариях погибли 5 человек

06.01.2019|15:51
Печать

В первой автокатастрофе погибла целая семья: отец, мать и их девятилетний ребенок. Трагедия случилась в Нижнеломовском районе. На 556-м километре федеральной трассы М5 «Урал», у села Вирга, произошло столкновение легковушки и многотонной фуры.

«Водитель и два пассажира автомобиля Hyundai Elantra скончались на месте от полученных телесных повреждений», - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

А чуть позже недалеко от Мокшана произошло ДТП, унесшее еще две жизни.

«На 595-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Renault Logan под управлением мужчины 1967 года рождения и автомобиля Volvo в составе с полуприцепом под управлением водителя-мужчины 1985 года рождения», - уточнил Александр Курчатов.

В результате водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка также погибли на месте трагедии.

0
0
0
0
 
Гость|06.01.2019 16:37|

В первом случае похоже такая жесть была ,что полдня не могли понять сколько же там погибло -четыре или три человека .

Гость|06.01.2019 17:23|

Этож с какой скоростью надо мчаться,чтобы так залететь??!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 