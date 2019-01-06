06.01.2019 | 15:51

В первой автокатастрофе погибла целая семья: отец, мать и их девятилетний ребенок. Трагедия случилась в Нижнеломовском районе. На 556-м километре федеральной трассы М5 «Урал», у села Вирга, произошло столкновение легковушки и многотонной фуры.

«Водитель и два пассажира автомобиля Hyundai Elantra скончались на месте от полученных телесных повреждений», - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

А чуть позже недалеко от Мокшана произошло ДТП, унесшее еще две жизни.

«На 595-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Renault Logan под управлением мужчины 1967 года рождения и автомобиля Volvo в составе с полуприцепом под управлением водителя-мужчины 1985 года рождения», - уточнил Александр Курчатов.

В результате водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка также погибли на месте трагедии.