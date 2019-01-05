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Происшествия | В Пензе задержали мужчину, закидывавшего снежками чужие машины

05.01.2019|12:25
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В субботу, 5 января, сотрудники Росгвардии задержали в Пензе 27-летнего мужчину, подозреваемого в совершении противоправных действий.

По словам потерпевшего, незнакомый человек на улице Белинского закидывал снежками чужие машины. Когда очередной ком угодил в лобовое стекло его автомобиля, он сделал замечание хулигану.

Последний возмутился такой дерзостью, нецензурно обругал владельца авто, ударил по лицу и ушел.

Пострадавший тут же обратился в правоохранительные органы. Через минуту после звонка росгвардейцы прибыли на место ЧП и, получив приметы подозреваемого, отправились на его поиски.

«Патрулируя близлежащую территорию, стражи порядка заметили мужчину, схожего по описанию, который был задержан на месте. Позже его опознал пострадавший», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|05.01.2019 13:10|

Гвардейцы заметили похожего мужчину,который мирно кидал снежки в машину. Но подозрений он не вызвал. ))

Гость|05.01.2019 13:31|

Ох и интриганы журналисты!

Гость|05.01.2019 13:55|

Это не Юра случайно? От медали мож крышу снесло?

Гость|05.01.2019 14:05|

Походу дурдом на каникулах

Имя: Гость
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