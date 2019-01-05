05.01.2019 | 11:19

В пятницу, 4 января, в Бессоновском районе произошло ДТП, в котором получили травмы несколько человек, в том числе малолетний ребенок.

Сигнал об аварии поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:55. По данным пресс-службы ведомства, на 662-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Renault Logan, Chevrolet Lacetti и самосвал марки ГАЗ-53.

«По предварительной информации, пострадали две женщины 1966 и 1991 года рождения, а также девочка 2017 года рождения», - уточнили в пресс-службе.

На ликвидацию последствий ДТП от регионального ГУ МЧС РФ выезжали три человека на одном спецавтомобиле.