Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|5 янв 2019|12:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Происшествия | В Бессоновском районе в ДТП пострадал годовалый ребенок

05.01.2019|11:19
Печать

В пятницу, 4 января, в Бессоновском районе произошло ДТП, в котором получили травмы несколько человек, в том числе малолетний ребенок.

Сигнал об аварии поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:55. По данным пресс-службы ведомства, на 662-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Renault Logan, Chevrolet Lacetti и самосвал марки ГАЗ-53.

«По предварительной информации, пострадали две женщины 1966 и 1991 года рождения, а также девочка 2017 года рождения», - уточнили в пресс-службе.

На ликвидацию последствий ДТП от регионального ГУ МЧС РФ выезжали три человека на одном спецавтомобиле.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 