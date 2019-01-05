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Происшествия | Renault Logan и фура: на трассе М5 произошло второе смертельное ДТП

05.01.2019|22:18
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Во второй половине субботы, 5 января, на трассе М5 в Пензенской области случилось два смертельных ДТП.

Как уже сообщало ИА «ПензаИнформ», в 15:50 в Нижнеломовском районе, неподалеку от села Вирга, Hyundai Elantra, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo. Погибла семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле.

Второе смертельное ДТП случилось около 18:50 на 596-м километре трассы (Мокшан), его участниками стали Renault Logan и Volvo из Беларуси.

«Следовавший в сторону Нижнего Ломова 51-летний водитель Renault не справился с управлением, автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате аварии водитель Renault Logan и его 48-летняя пассажирка погибли.

ГИБДД проводит проверку по факту случившегося, ход которой взят прокуратурой под контроль.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|05.01.2019 22:41|

Упаси Бог на дороге от несущегося на встречу дебила безбашенного.Почему ГИБДД не вводит на трассах ограничение скорости во время снегопадов.Ведь это же проще паренной репы,ограничить скорость от пункта А до пункта Б скорость до 60км/ч.И поставить переносные камеры с правом лишения прав у нарушителей в связи с плохими погодными условиями.

Гость|05.01.2019 22:45|

Надо разделять встречные направления бетонными отбойниками и не будет таких аварий. Неужели это так сложно сделать?

Гость|05.01.2019 22:54|

Несложно. Но дорого. Если их делать, тогда не будет хватать денег на депутатские зарплаты, на самолёты для собачек, на миллионные зарплаты в день у некоторых приближенных. Ну вы поняли в общем.

Гость|05.01.2019 23:02|

Гость писал(a):

Упаси Бог на дороге от несущегося на встречу дебила безбашенного.Почему ГИБДД не вводит на трассах ограничение скорости во время снегопадов.Ведь это же проще паренной репы,ограничить скорость от пункта А до пункта Б скорость до 60км/ч.И поставить переносные камеры с правом лишения прав у нарушителей в связи с плохими погодными условиями.
А нет же никого, каникулы. Ни в ГИБДД, ни в администрациях, ни в правительствах. Отдыхают в италиях да в пиндосиях, все рейсы с Шереметьева этим мудачьём забиты согласно списков.

Гость|05.01.2019 23:03|

Какой ужас！Какое горе！Люди,остановитесь！Жизнь одно мгновение！Царствие небесное всем,кто уже не доедет до назначенного места

Гость|05.01.2019 23:08|

Самодиквидация бывает, нормально покатались до смерти.

Имя: Гость
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