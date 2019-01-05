Во второй половине субботы, 5 января, на трассе М5 в Пензенской области случилось два смертельных ДТП.
Как уже сообщало ИА «ПензаИнформ», в 15:50 в Нижнеломовском районе, неподалеку от села Вирга, Hyundai Elantra, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo. Погибла семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле.
Второе смертельное ДТП случилось около 18:50 на 596-м километре трассы (Мокшан), его участниками стали Renault Logan и Volvo из Беларуси.
«Следовавший в сторону Нижнего Ломова 51-летний водитель Renault не справился с управлением, автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В результате аварии водитель Renault Logan и его 48-летняя пассажирка погибли.
ГИБДД проводит проверку по факту случившегося, ход которой взят прокуратурой под контроль.
Упаси Бог на дороге от несущегося на встречу дебила безбашенного.Почему ГИБДД не вводит на трассах ограничение скорости во время снегопадов.Ведь это же проще паренной репы,ограничить скорость от пункта А до пункта Б скорость до 60км/ч.И поставить переносные камеры с правом лишения прав у нарушителей в связи с плохими погодными условиями.