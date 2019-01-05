05.01.2019 | 22:18

Во второй половине субботы, 5 января, на трассе М5 в Пензенской области случилось два смертельных ДТП.

Как уже сообщало ИА «ПензаИнформ», в 15:50 в Нижнеломовском районе, неподалеку от села Вирга, Hyundai Elantra, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo. Погибла семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле.

Второе смертельное ДТП случилось около 18:50 на 596-м километре трассы (Мокшан), его участниками стали Renault Logan и Volvo из Беларуси.

«Следовавший в сторону Нижнего Ломова 51-летний водитель Renault не справился с управлением, автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате аварии водитель Renault Logan и его 48-летняя пассажирка погибли.

ГИБДД проводит проверку по факту случившегося, ход которой взят прокуратурой под контроль.