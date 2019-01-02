02.01.2019 | 15:30

В региональном управлении СК России прокомментировали трагедию в Заречном, случившуюся накануне Нового года. 28 декабря там на территории гаражного кооператива в заведенной машине нашли тело 40-летнего мужчины.

ЧП случилось 28 декабря, погибший был известным в Пензенской области автогонщиком и судьей.

«Повреждений на его теле не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление угарным газом. По факту случившегося проводится проверка», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Первые сообщения о трагедии появились в соцсети «ВКонтакте» - в официальной группе Федерации автоспорта Пензенской Области, клубе пензенских любителей Mercedes-Benz.

«Мерсоводы, в нашей семье горе, поможем давайте, все произошло нежданно... Наш Мерсобрат... У пензенского спортивного сообщества траур. Ушел из жизни замечательный человек, товарищ, друг, судья... DRAG RACING был для него чем-то большим, чем просто хобби», - написали его друзья и коллеги.

Мужчину похоронили 30 декабря на Зареченском кладбище.