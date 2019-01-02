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Происшествия | Следователи проводят проверку по факту смерти автогонщика в Заречном

02.01.2019|15:30
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В региональном управлении СК России прокомментировали трагедию в Заречном, случившуюся накануне Нового года. 28 декабря там на территории гаражного кооператива в заведенной машине нашли тело 40-летнего мужчины.

ЧП случилось 28 декабря, погибший был известным в Пензенской области автогонщиком и судьей.

«Повреждений на его теле не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление угарным газом. По факту случившегося проводится проверка», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Первые сообщения о трагедии появились в соцсети «ВКонтакте» - в официальной группе Федерации автоспорта Пензенской Области, клубе пензенских любителей Mercedes-Benz.

«Мерсоводы, в нашей семье горе, поможем давайте, все произошло нежданно... Наш Мерсобрат... У пензенского спортивного сообщества траур. Ушел из жизни замечательный человек, товарищ, друг, судья... DRAG RACING был для него чем-то большим, чем просто хобби», - написали его друзья и коллеги.

Мужчину похоронили 30 декабря на Зареченском кладбище.

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Гость|02.01.2019 16:03|

Соболезнования родным! Сколько мужиков задохнулось в гаражах просто беда.

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